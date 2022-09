“Allora è vero!”. Aurora Ramazzotti incinta, il pancino si vede e c’è la prima foto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Aurora Ramazzotti e il pancino. Secondo i rumors e soprattutto secondo Alfonso Signorini, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sarebbe incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip è stato il primo a dare la scoop di Aurora Ramazzotti incinta sul magazine da lui diretto. Uno scoop che, sempre secondo il direttore del settimanale, avrebbe fatto infuriare la figlia vip. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”. Insomma, la gravidanza della primogenita del cantante e della conduttrice è confermata e il parto, secondo le indiscrezioni, è previsto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)e il. Secondo i rumors e soprattutto secondo Alfonso Signorini, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, sarebbedel fidanzato Goffredo Cerza. Il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip è stato il primo a dare la scoop disul magazine da lui diretto. Uno scoop che, sempre secondo il direttore del settimanale, avrebbe fatto infuriare la figlia vip. “Quanto ho fatto arrabbiare? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”. Insomma, la gravidanza della primogenita del cantante e della conduttrice è confermata e il parto, secondo le indiscrezioni, è previsto ...

