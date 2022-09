Allegri: «Se è il mio momento più delicato? Certo, è la prima volta che perdiamo due volte» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta col Benfica in Champions, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. “E’ difficile da spiegare quanto è accaduto, ma dopo il 2-1 la gara è finita. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio. Adesso è inutile parlare e dare spiegazioni, si deve solo lavorare e pensare alla prossima partita. Alla squadra ho già parlato. Ho detto che nel calcio questi momenti capitano però bisogna uscirne da collettivo. Domenica abbiamo una partita di campionato, è complicata. In Champions è dura, ma non è chiusa. Capisco il momento psicologico di difficoltà che vive la squadra, non devo dire niente, in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutta la partita. Se è il mio momento più delicato? Certo, anche perché è la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta col Benfica in Champions, l’allenatore della Juventus, Massimiliano. “E’ difficile da spiegare quanto è accaduto, ma dopo il 2-1 la gara è finita. La prestazione sarebbe stata brutta anche in caso di pareggio. Adesso è inutile parlare e dare spiegazioni, si deve solo lavorare e pensare alla prossima partita. Alla squadra ho già parlato. Ho detto che nel calcio questi momenti capitano però bisogna uscirne da collettivo. Domenica abbiamo una partita di campionato, è complicata. In Champions è dura, ma non è chiusa. Capisco ilpsicologico di difficoltà che vive la squadra, non devo dire niente, in queste situazioni basta concedere un rigore per cambiare tutta la partita. Se è il miopiù, anche perché è la ...

