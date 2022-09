All’Arena Flegrea l’unica data in Italia del dj e producer sudafricano Black Coffee

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Arriva, in esclusiva per l’. Il dj e, mago assoluto della musica elettronica e vincitore del Grammy, porterà dal vivo la sua musica a Napoli, domenica 18 settembre al Noisy Naples Fest. Una lunga giornata di musica che inizierà dalle ore 15 e vedrà l’artistaprotagonista assoluto alle ore 21, con diverse attività all’interno del piazzale dell’arena e dj resident in consolle prima e dopo la sua esibizioni. Tra gli ospiti: Fiona Kraft, Lunare Project, Aüra, Valerio Viglione, Nipkoss, Da Beliver, Vincenzo D’Amico, Jo Sorrentino. Nkosinathi Innocent Sizwe Maphumolo, vero nome di, è uno dei dj e ...

Corriere del Mezzogiorno

