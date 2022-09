All Star Game nel calcio? C’era una volta la Nazionale della Lega Serie A (Di mercoledì 14 settembre 2022) “L’idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro”. Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, apre all’idea di un All Star Game per il campionato italiano. Ma C’era una volta in cui la Serie A aveva L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) “L’idea di un AlldiA merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro”. Così il presidenteA, Lorenzo Casini, apre all’idea di un Allper il campionato italiano. Maunain cui laA aveva L'articolo proviene dae Finanza.

