Alfa Romeo, futuro lontano dalla Formula 1 per il biscione? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Esiste un futuro lontano dalle Formula 1 per Alfa Romeo? Le parole di Jean-Philippe Imparato, Amministratore Delegato del biscione, potrebbero aprire la strada verso una clamorosa separazione. Nonostante un contratto firmato con Sauber a luglio, la scuderia sta valutando tutte le vie percorribili in caso di radicale cambiamento delle regole nel Circus automobilistico più famoso e scintillante del mondo. Le parole di Imparato, amministratore delegato di Alfa Romeo "Siamo in un periodo nel quale il mondo dell'automobile cambia ad una velocità incredibile – ha spiegato Jean-Philippe Imparato, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, nelle parole riportate da motorsport.com – dal 2025 tutti i nostri nuovi modelli ...

