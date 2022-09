Alessandro Maja e le lettere ai suoceri per chiedere del figlio Nicolò, che ha ferito gravemente (Di mercoledì 14 settembre 2022) La notte tra il 3 e il 4 maggio scorso, a Samarate (Varese), Alessandro Maja ha ucciso la figlia Giulia Maja, 16 anni e sua madre Stefania Pivetta, 56 anni. Nicolò Maja, 23 anni, quella stessa notte è stato gravemente ferito dal padre ma è sopravvissuto e ha lasciato l’ospedale in cui è stato ricoverato per continuare la riabilitazione fuori dalla struttura. Le lettere di Alessandro e le risposte del nonno di Nicolò Alessandro Maja si trova in carcere a Monza, accusato dell’omicidio delle due donne e del tentato omicidio del figlio. In questi mesi ha scritto delle lettere ai suoceri per informarsi sulle condizioni di salute del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) La notte tra il 3 e il 4 maggio scorso, a Samarate (Varese),ha ucciso la figlia Giulia, 16 anni e sua madre Stefania Pivetta, 56 anni., 23 anni, quella stessa notte è statodal padre ma è sopravvissuto e ha lasciato l’ospedale in cui è stato ricoverato per continuare la riabilitazione fuori dalla struttura. Ledie le risposte del nonno disi trova in carcere a Monza, accusato dell’omicidio delle due donne e del tentato omicidio del. In questi mesi ha scritto delleaiper informarsi sulle condizioni di salute del ...

