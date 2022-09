Aldo, Giovanni e Giacomo: è la fine del trio? Le parole di Giovanni Storti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono passati 25 anni dall’uscita di un film iconico come ‘Tre uomini e una gamba’. Oggi si abusa del termine iconico, ma nel caso di ‘Tre uomini e una gamba’ parliamo davvero di un film che ha segnato la storia della commedia italiana: tantissime battute e tantissime scene sono entrate nell’immaginario collettivo comune ed Aldo, Giovanni e Giacomo hanno raggiunto la fama mainstream. Non che prima non fossero famosi, sia ben chiaro, ma il loro successo era limitato al teatro e alla televisione, con la Gialappa’s Band che aveva fatto dei tre il fulcro di alcuni dei loro ‘Mai dire…’. Dopo ‘Tre uomini e una gamba’ altri 12 film assieme da attori, sei dei quali vedono il trio anche alla regia. Ma come va il sodalizio a distanza di 25 anni? Ne ha parlato qualche giorno fa al Corriere della Sera ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono passati 25 anni dall’uscita di un film iconico come ‘Tre uomini e una gamba’. Oggi si abusa del termine iconico, ma nel caso di ‘Tre uomini e una gamba’ parliamo davvero di un film che ha segnato la storia della commedia italiana: tantissime battute e tantissime scene sono entrate nell’immaginario collettivo comune edhanno raggiunto la fama mainstream. Non che prima non fossero famosi, sia ben chiaro, ma il loro successo era limitato al teatro e alla televisione, con la Gialappa’s Band che aveva fatto dei tre il fulcro di alcuni dei loro ‘Mai dire…’. Dopo ‘Tre uomini e una gamba’ altri 12 film assieme da attori, sei dei quali vedono ilanche alla regia. Ma come va il sodalizio a distanza di 25 anni? Ne ha parlato qualche giorno fa al Corriere della Sera ...

