Al via gli Europei di Sambo in Serbia: i convocati Azzurri (Di mercoledì 14 settembre 2022) La squadra nazionale di Sambo pronta a combattere per salire sul tetto d'Europa. Dopo l'ultimo stage di Cinisello Balsamo, che ha chiuso la preparazione per i Campionati Europei, gli Azzurri sono arrivati oggi a Novi Sad (Serbia). ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) La squadra nazionale dipronta a combattere per salire sul tetto d'Europa. Dopo l'ultimo stage di Cinisello Balsamo, che ha chiuso la preparazione per i Campionati, glisono arrivati oggi a Novi Sad (). ...

GiuseppeConteIT : Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti… - sferaebbasta : Siamo sempre più gli uni contro gli altri , bianchi contro neri , ricchi contro poveri , cristiani contro musulmani… - il_cappellini : Conte, Orsini e gli altri: ecco gli “spiazzati” dell’offensiva ucraina - PMurroccu : RT @Eleonor67267442: Dati segnalati: oltre 11 milioni di reazioni avverse e oltre 70 mila decessi . Al via gli articoli di risposta confezi… - supermacdaniel : RT @GiuseppeConteIT: Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti pen… -