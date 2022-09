Al cinema "Per niente al mondo": quando anche riprendersi la propria vita ha un prezzo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Al cinema da giovedì 15 settembre 2022, Per niente al mondo è il nuovo film di Ciro d’Emilio, che firma anche la sceneggiatura insieme a Cosimo Calamini. Nell’operoso nord-est italiano la vita di un uomo crolla... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) Alda giovedì 15 settembre 2022, Peralè il nuovo film di Ciro d’Emilio, che firmala sceneggiatura insieme a Cosimo Calamini. Nell’operoso nord-est italiano ladi un uomo crolla...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Star, premi, emozioni e l’entusiasmo dei fan: tutti i momenti indimenticabili degli 11 giorni d… - team_world : Ti ricordiamo che sono aperte le prevendite dei biglietti per vedere #DontWorryDarling al cinema?? - fanpage : È morta #IrenePapas , attrice greca nota per aver interpretato famosi e importanti ruoli al cinema e a teatro, tra… - MaurizioTorchi2 : RT @diTerralba: Se uno non vuole cantare, per dire, Faccetta Nera è un giusto demogradigo, se invece declina di cantare Bella ciao, aaah, u… - bonatolotti : RT @museocinema: Dal teatro antico, dove ha vestito i panni di Medea ed Elettra, alle celebri interpretazioni nell’Odissea e in Zorba il gr… -