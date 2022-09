Ahy Juventus | il Benfica espugna Torino

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Colpo grosso dei portoghesi, la squadra di Schmidt ribalta il vantaggio iniziale di Milik e porta a casa tre punti importantissimi per la corsa agli ottavi. Ahy, ora la qualificazione è quasi impossibile. Allegri rischia la panchina? Quali sono state le scelte dei tecnici? Allegri cambia e sceglie il 3-5-2 per rilanciare lain Europa. C’è ancora Perin tra i pali, con Bremer, Bonucci e Danilo scudieri dell’ex Genoa. Sulle corsie esterne ci sono Kostic e Cuadrado. Per il tridente di centrocampo la scelta ricade su Miretti, Paredes e McKennie. Milik e Vlahovic come riferimento offensivi. Schmidt propone il classico 4-2-3-1 con Vlachodimos in porta. Otamendi e Silva perni centrali della difesa, fiancheggiati da Grimaldo e Bah. Diga di centrocampo che vede all’opera Fernandez e Florentino. Neres, Rafa Silva e Joao Mario si sistemano ...