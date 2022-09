Adriano Olivetti e il sogno di un’azienda a misura d’uomo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c’è scrittore, poeta, giornalista o persona che sappia maneggiare con cura le parole e che non conosca lui, Camillo Olivetti, il fondatore della prima fabbrica italiana di macchine da scrivere. Un uomo che ha cambiato la storia d’Italia, ma che ha anche creato il terreno fertile per uno dei sogni più grandi mai realizzati del nostro Paese, quello che apparteneva a suo figlio. Perché Adriano Olivetti, non può essere ricordato solo come il figlio di Camillo, né tantomeno può essere raccontato solo come l’uomo che ha gestito l’eredità di suo padre perché lui è stato molto di più. È stato l’ingegnere dei grandi progetti industriali, il leader che ha teorizzato che il profitto aziendale deve essere investito per il benessere della comunità. È stato l’imprenditore illuminato che ha sognato, per tutta la vita, un’impresa a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c’è scrittore, poeta, giornalista o persona che sappia maneggiare con cura le parole e che non conosca lui, Camillo, il fondatore della prima fabbrica italiana di macchine da scrivere. Un uomo che ha cambiato la storia d’Italia, ma che ha anche creato il terreno fertile per uno dei sogni più grandi mai realizzati del nostro Paese, quello che apparteneva a suo figlio. Perché, non può essere ricordato solo come il figlio di Camillo, né tantomeno può essere raccontato solo come l’uomo che ha gestito l’eredità di suo padre perché lui è stato molto di più. È stato l’ingegnere dei grandi progetti industriali, il leader che ha teorizzato che il profitto aziendale deve essere investito per il benessere della comunità. È stato l’imprenditore illuminato che ha sognato, per tutta la vita, un’impresa a ...

