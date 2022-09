“Addio alla regina” Lutto nel cinema | l’attrice si è spenta dopo una lunga malattia

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Per decenni e decenni è stata una delle icone di bellezza più sognate ed acclamate del mondo dello spettacolo nonché un simbolo di fascino greco. Chiunque continuerà a ricordarla come tale, in qualità di attrice talentuosa e di una donna forte dpersonalità abbagliante. Irene Papas è morta lasciando unaeredità al pubblico. Nessuno potrà dimenticarla, tra, televisione e teatro ha lasciato troppo di sé perché questo accada. La sua è stata un’esistenza lunghissima quanto avvincente, durata quasi un secolo, uno dei più significativi per la storia dell’umanità. Irene Papas sopravviverà nel ricordo dei suoi estimatori grazie a tutto ciò che ha seminato. Irene Papas,mitica attrice Irene Papas era nata a Chiliomodi (Grecia) il 3 settembre 1926 ed è venuta a mancare ...