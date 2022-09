“Addetto stampa con contratto ‘cococo’, ma lavorava come dipendente”: condannati il Pd di Lecce e l’ex ministra Bellanova (Di mercoledì 14 settembre 2022) Utilizzavano uno studente universitario come Addetto stampa, con un contratto “co.co.co.” e a partita Iva per 1200 euro lordi al mese, mentre per il giudice era un “rapporto di lavoro subordinato“. Una storia poco sorprendente (purtroppo) se non fosse che a essere condannati dalla corte d’appello di Lecce sono il Pd provinciale della città salentina e l’ex ministra Teresa Bellanova, che come noto nel frattempo ha seguito Matteo Renzi in Italia Viva. La vicenda risale agli anni tra il 2010 e il 2013 quando Maurizio Pascali lavorò per i dem e tra gli altri per l’allora deputata democratica, che di lì a poco sarebbe stata nominata sottosegretaria al Lavoro. Il Pd e Bellanova sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Utilizzavano uno studente universitario, con un“co.co.co.” e a partita Iva per 1200 euro lordi al mese, mentre per il giudice era un “rapporto di lavoro subordinato“. Una storia poco sorprendente (purtroppo) se non fosse che a esseredalla corte d’appello disono il Pd provinciale della città salentina eTeresa, chenoto nel frattempo ha seguito Matteo Renzi in Italia Viva. La vicenda risale agli anni tra il 2010 e il 2013 quando Maurizio Pascali lavorò per i dem e tra gli altri per l’allora deputata democratica, che di lì a poco sarebbe stata nominata sottosegretaria al Lavoro. Il Pd esono stati ...

