Accordo Vaticano-Kazakistan | nuova intesa per facilitare i visti al personale ecclesiastico

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – Oggi, mercoledì 14 settembre 2022, nella sede del Ministero degli Affari Esteri della capitale Nur-Sultan, è stato sottoscritto untra la Santa Sede e la Repubblica del Kazakhstan. Hanno firmato, per la Santa Sede, l’Ecc.mo Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, e, per la Repubblica del Kazakhstan, Sua Eccellenza il Sig. Mukhtar Tileuberdi, Vice-Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri. Laintende dare più ampia attuazione all’art. 2 dell’bilaterale del 1998, facilitando la concessione deie dei permessi di soggiorno ale religioso proveniente dall’estero e impegnato nella cura pastorale dei fedeli cattolici in Kazakhstan. ...