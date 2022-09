Abolito il tetto agli stipendi pubblici Meno male

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Dl Aiuti, passa la deroga aldi 240 mila euro per i manager. Draghi irritato con il Tesoro”. Così il sito di Repubblica e, con parole più osimili, quello degli altri giornali. Ove non si capisce se Mario Draghi sia più irritato perché una “manina” ha fatto passare di notte provvedimenti non contemplati nelle decisioni prese di giorno, o perché giudica il “” di vitale importanza per le sorti e la stessa sopravvivenza dell’Italia. Perché se così fosse, se cioè anche Draghi ragionasse come automaticamente fanno le persone semplici e i media mainstream, potremmo dire che per questo disgraziato Paese non ci sono più molte speranze. Non ce ne sarebbero perché la “mentalità socialista”, che ha un indubbiò fascino sulle masse prostrate dalle difficoltà del quotidiano e spinte dal “risentimento” a ...

