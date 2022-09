A Roma nasce Villaggio De Sanctis: circo, cinema, danza, teatro, musica e incontri letterari ad ingresso gratuito! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un autunno ricco di appuntamenti tra circo, cinema, danza, teatro, musica e incontri letterari: a Roma nasce Villaggio De Sanctis, una rete di realtà del territorio che fino al 25 settembre darà nuova vita a Villa De Sanctis a Tor Pignattara. LEGGI ANCHE :– Arena Pasolini, tour gratuito sul tram ‘Termini – Centocelle’ per scoprire i luoghi raccontati nei film di Pier Paolo Pasolini Villaggio De Sanctis: la rete di realtà del territorio Villaggio De Sanctis vuole essere una nuova realtà del territorio che, a Roma tra Via Casilina e via dei Gordiani, propone una nuova casa che faccia da ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un autunno ricco di appuntamenti tra: aDe, una rete di realtà del territorio che fino al 25 settembre darà nuova vita a Villa Dea Tor Pignattara. LEGGI ANCHE :– Arena Pasolini, tour gratuito sul tram ‘Termini – Centocelle’ per scoprire i luoghi raccontati nei film di Pier Paolo PasoliniDe: la rete di realtà del territorioDevuole essere una nuova realtà del territorio che, atra Via Casilina e via dei Gordiani, propone una nuova casa che faccia da ...

