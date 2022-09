A Roma è il Renzi day: "Orgoglio e coraggio terzopolista" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Renew Roma. Renew Europe. “Andiamo a dimostrare loro che ne vale la pena! Ne valeva la pena quando abbiamo mandato a casa Conte e quando abbiamo mandato a casa mr. Mojito, ne vale la pena anche ora”, dice Matteo Renzi alla fine dell’evento con i suoi candidati nel Lazio, arringando la folla di sostenitori all’Auditorium di via della Conciliazione. All’inizio, il grande schermo brilla di blu, con i loghi per Calenda di Azione e Italia viva. Molti volontari, molti poster, entusiasmo e qualche maglietta in stile convention americana. Ci sono ventenni e sessantenni (una signora in platea racconta di aver seguito “vari eventi nel Lazio perché è importante far vedere che siamo tanti”). Si attende appunto Matteo Renzi (“è il Renzi day”, scherzano insider del Terzo Polo), nel bel mezzo della campagna elettorale in cui per il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 settembre 2022) Renew. Renew Europe. “Andiamo a dimostrare loro che ne vale la pena! Ne valeva la pena quando abbiamo mandato a casa Conte e quando abbiamo mandato a casa mr. Mojito, ne vale la pena anche ora”, dice Matteoalla fine dell’evento con i suoi candidati nel Lazio, arringando la folla di sostenitori all’Auditorium di via della Conciliazione. All’inizio, il grande schermo brilla di blu, con i loghi per Calenda di Azione e Italia viva. Molti volontari, molti poster, entusiasmo e qualche maglietta in stile convention americana. Ci sono ventenni e sessantenni (una signora in platea racconta di aver seguito “vari eventi nel Lazio perché è importante far vedere che siamo tanti”). Si attende appunto Matteo(“è ilday”, scherzano insider del Terzo Polo), nel bel mezzo della campagna elettorale in cui per il ...

