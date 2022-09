A Monreale un centro sportivo mai realizzato, l’architetto Cangemi dovrà risarcire il Comune (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Corte dei Conti di primo grado ha condannato l’architetto Nicolò Cangemi responsabile unico del progetto per la realizzazione del centro polisportivo ad Aquino a risarcire il Comune di Monreale per 244 mila euro. La contestazione è nata dalla commissione straordinaria di liquidazione del Comune nominata nel 2018 dopo la dichiarazione di dissesto. Il rup (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Corte dei Conti di primo grado ha condannatoNicolòresponsabile unico del progetto per la realizzazione delpoliad Aquino aildiper 244 mila euro. La contestazione è nata dalla commissione straordinaria di liquidazione delnominata nel 2018 dopo la dichiarazione di dissesto. Il rup (live.it)

