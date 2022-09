(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il prossimo 18 settembre in Darsena adue squadre di donne operate dialsi sfideranno in una gara amichevole diper sensibilizzare il pubblico sui benefici psicofisici di questo sport per le pazienti oncologiche. Gli spettatori a riva potranno effettuare anche screening cardiologici gratuiti, 14 settembre 2022 –reilale le, è questa l’idea che ispira le due tappe del, l’evento sportivo promosso dall’ INRC (Istituto Nazionale Ricerche ...

MassimoChiaram7 : RT @cronache_s: Al Ministero della Salute presentata l’iniziativa dell’INRC con la collaborazione della Federazione Italiana Dragon Boat, i… - cronache_s : Al Ministero della Salute presentata l’iniziativa dell’INRC con la collaborazione della Federazione Italiana Dragon… - angelopiemo : A Milano e Roma si rema insieme contro il tumore al seno e le malattie cardiovascolari -

Adnkronos

Tanto sonoro da arrivare alle orecchie di Giorgia Meloni, in piazza Duomo a: 'La sinistra ... Ma per il momento il diretto interessato glissa eper il 25, 'non ci penso'.... si sta in piedi sulla tavola e sicon una pagaia). A tre minuti dallo stabilimento Rosen Beach si trova l'Hotel Rosen Beach 3 Stelle Superior. Immerso nella pineta diMarittima, è ... A Milano si rema insieme contro il tumore al seno e le malattie cardiovascolari per il CardioBreast Dragon Boat Festival (ANSA) - MILANO, 14 SET - L'assemblea dei soci del Milan ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del club dopo ...(ANSA) - MILANO, 14 SET - 'Oggi si apre una nuova fase nel processo di sviluppo del Club, nel segno della continuità e della qualità'. Lo ha ...