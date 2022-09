9 italiani su 10 sentono il peso dell'inflazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gli effetti delle crisi che negli ultimi due anni, tra una pandemia e una guerra in corso, hanno coinvolto il nostro Paese e il mondo intero, hanno generato una consistente crescita dell'inflazione e un conseguente aumento generale dei prezzi. Una situazione che grava notevolmente sui cittadini italiani. Infatti, la quasi totalità della popolazione (il 90,9%) sente il peso dell'inflazione sul proprio patrimonio familiare, come emerge da un sondaggio di Euromedia Research.Una situazione che, dal punto di vista socio-demografico, diventa ancora più importante tra la popolazione residente nelle aree del Sud e delle Isole, tra le donne e gli adulti.Quelle fasce di popolazione, dunque, che maggiormente si ritrovano ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Gli effettie crisi che negli ultimi due anni, tra una pandemia e una guerra in corso, hanno coinvolto il nostro Paese e il mondo intero, hanno generato una consistente crescitae un conseguente aumento generale dei prezzi. Una situazione che grava notevolmente sui cittadini. Infatti, la quasi totalitàa popolazione (il 90,9%) sente ilsul proprio patrimonio familiare, come emerge da un sondaggio di Euromedia Research.Una situazione che, dal punto di vista socio-demografico, diventa ancora più importante tra la popolazione residente nelle aree del Sud ee Isole, tra le donne e gli adulti.Quelle fasce di popolazione, dunque, che maggiormente si ritrovano ad ...

