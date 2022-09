freeskipperIT : 5ª Tiramisù Challenge città di Treviso: il 2 ottobre il miglior tiramisù fatto in casa. - marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: Il prossimo 2 ottobre a Treviso andrà in scena la “5° Tiramisù Challenge”, la sfida tra #tiramisù realizzati a casa, s… - lacittanews : Quale sarà il miglior tiramisù fatto in casa? Conto alla rovescia per la sfida tra tiramisù realizzati in casa: è q… - Ansa_TerraGusto : Il prossimo 2 ottobre a Treviso andrà in scena la “5° Tiramisù Challenge”, la sfida tra #tiramisù realizzati a casa… -

Agenzia ANSA

Among the desserts, the specialities are La Bomba (custard cream bombolone) and. You can also find comfort food little seen in the States: the legendary maritozzo panna (sweet bun with ...Among the desserts, the specialities are La Bomba (custard cream bombolone) and. You can also find comfort food little seen in the States: the legendary maritozzo panna (sweet bun with ... Conto alla rovescia per il migliore tiramisù fatto in casa - Terra & Gusto