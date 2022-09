30 cani sopravvissuti alla guerra in Ucraina cercano casa: chi vuole adottarli? (Di mercoledì 14 settembre 2022) La guerra in Ucraina non è ancora terminata e tra le tante, troppe, vittime civili, si contano anche quelle degli animali chiusi dentro ai canili. Durante i bombardamenti delle città, i volontari non sono più potuti entrare nelle strutture per accudire i tanti cani che vi si rifugiavano e, ora che i cancelli sono stati riaperti, lo scenario è drammatico. Nel canile di Borodyanka, gli animali sono rimasti senza cibo e senza acqua per intere settimane, e quando i responsabili sono riusciti a tornare, ne hanno trovati tantissimi senza vita, mentre altri erano stremati. A maggio 2022, grazie all’associazione LNDC Animal Protection, 30 dei cani superstiti sono stati portati in Italia, dove hanno trovato cure e amore, anche se il percorso di recupero non è stato per nulla facile, e ora ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lainnon è ancora terminata e tra le tante, troppe, vittime civili, si contano anche quelle degli animali chiusi dentro aili. Durante i bombardamenti delle città, i volontari non sono più potuti entrare nelle strutture per accudire i tantiche vi si rifugiavano e, ora che i cancelli sono stati riaperti, lo scenario è drammatico. Nelle di Borodyanka, gli animali sono rimasti senza cibo e senza acqua per intere settimane, e quando i responsabili sono riusciti a tornare, ne hanno trovati tantissimi senza vita, mentre altri erano stremati. A maggio 2022, grazie all’associazione LNDC Animal Protection, 30 deisuperstiti sono stati portati in Italia, dove hanno trovato cure e amore, anche se il percorso di recupero non è stato per nulla facile, e ora ...

