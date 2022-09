(Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La maggior mortalità causata dal Covid-19 tra gli uomini. Il peso delle malattie cardiovascolari nelle donne, per le quali ictus e infarti rappresentano la prima causa di morte. Le diverse risposte ai farmacim inclusi quelli contro i tumori. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati al 10°Internazionaledi, che si terrà il 16 e 17al Centro Congressi di.Ildella Società Internazionale didifarà il punto sull'evoluzione della scienza che studia come le differenze tra donne e uomini inpossano migliorare diagnosi e cure. La prima sessione plenaria, venerdì 16, vedrà l'intervento del presidente dell'Istituto ...

CarloCalenda : Gli appuntamenti di questo fine settimana. ??9 settembre - VENEZIA MESTRE ore 17:30 - PADOVA ore 21:00 ??10 settem… - ItaliaNotizie24 : 16 e 17 settembre a Padova il 10° congresso sulla Medicina di Genere - Tele_Nicosia : 16 e 17 settembre a Padova il 10° congresso sulla Medicina di Genere - restoalsud : #territorio #sud #lavoro 16 e 17 settembre a Padova il 10° congresso sulla Medicina di Genere - - Italpress : 16 e 17 settembre a Padova il 10° congresso sulla Medicina di Genere -

Servizio Informazione Religiosa

Da oggi fino al 22cinque giovani attivisti di Più Europa partiranno con il loro van per fare tappa nelle scuole e nelle università di Roma, Firenze, Bologna,, Vicenza, Verona, Milano, Torino, Genova, ...... nato nel 1968 per onorare il ricordo della Divisione Acqui e i caduti di Cefalonia nel... professore associato dell'Università di, collaboratore Rai; e Andrea Romoli, giornalista e ... Diocesi: Padova, dal 17 settembre eventi per i 140 anni delle Cucine economiche popolari ROMA (ITALPRESS) - La maggior mortalità causata dal Covid-19 tra gli uomini. Il peso delle malattie cardiovascolari nelle donne, per le quali ictus e infa ...Previsioni meteo per il 14/09/2022, Padova. Giornata caratterizzata da deboli rovesci di pioggia, temperatura minima 18°C, massima 30°C ...