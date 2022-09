Zac Efron nega di essersi rifatto e spiega cosa gli è successo al volto

nixon_gregary : RT @nixon_gregary: ?????? Zac Efron adesso vive in un furgone, ma non è un barbone: Zac Efron ha descritto il suo odierno stile di vita a un… - decadenzaera : @Iabetti amo ma è zac efron? - arcticdandeljon : pare zac efron ma con il filtro chad in faccia - 012Cla : RT @senonsonogigIi: ………in che senso questo è zac efron - senonsonogigIi : ………in che senso questo è zac efron -

ha deciso di rilasciare alcuni dichiarazioni molto personali relative alla sua costante lotta con l' agorafobia : durante la sua recente intervista con Men's Health, la star del nuovo film ...... The Musical, la premiere della terza stagione Con la messa in scena della reunion del cast originale per High School Musical 4: The Reunion , ecco che si riparla della possibilità che...Nessuna chirurgia plastica al volto per Zac Efron, l'attore ha raccontato cosa gli è successo, la causa è un incidente.L’attore ha rivelato che, dopo essere stato scelto per far coppia con The Rock in 'Baywatch', ha subito un duro contraccolpo fisico-psicologico ...