Youth League 2022 2023 | l’Inter batte il Viktoria Plzen | 3-0 in trasferta

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo il 2-2 all’esordio contro il Bayern Monaco,inilper 3-0 e conquista i primi tre punti del girone C di. Una bella vittoria dei ragazzi di Chivu che in Repubblica Ceca chiudono i giochi nel primo tempo. Al 28? c’è l’1-0 grazie alla punizione di Pelamatti. Due minuti dopo il raddoppio. Merito di Carboni che penetra in area eBaier con un diagonale mancino che non lascia scampo al portiere. Neanche il tempo di esultare etrova il tris che chiude definitivamente i giochi con la doppiatta di Pelamatti. Nella ripresasi limita alla gestione. Al 59? poker vicino con il palo colpito da Andersen. MARCATORI: 28? Pelamatti, 30? Carboni, 32? ...

acmilanyouth : ?? Risultato finale ?? Il Salisburgo la riequilibra nella ripresa, il #MilanPrimavera al debutto conquista un buon pu… - FutebolStats14 : Onde assistir Porto x Club Brugge AO VIVO UEFA Youth League 2022 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIMAVERA - Youth League, l'allenatore dei Rangers McCallum: 'Abbiamo studiato il Napoli, è una buona squadra' https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIMAVERA - Youth League, l'allenatore dei Rangers McCallum: 'Abbiamo studiato il Napoli, è una buona squadra' https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRIMAVERA - Youth League, l'allenatore dei Rangers McCallum: 'Abbiamo studiato il Napoli, è una buona squadra' https://… -

Lo stesso roster affronterà, oltre al campionato "Under17 Gold", anche la EYBL (EuropeanBasketball), competizione europea di alto livello e molto ambita tra le società cestistiche: ...DIRETTA VIKTORIA PLZEN INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0 - 3): INTERVALLO Viktoria Plzen Inter Primavera 0 - 3 : dominio nerazzurro in questa partita di, i giovani di Cristian Chivu di fatto hanno già archiviato la loro vittoria con un primo tempo davvero roboante. Grande protagonista, in particolar modo, Andrea Pelamatti: è lui l'autore ...RIVIVI IL LIVE DI VIKTORIA PLZEN-INTER 0-3 93' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo Stadion TJ Preštic! L'Inter Primavera sfata il tabù vincendo ...Dopo il pareggio col Bayern, i ragazzi di Chivu stravincono in Repubblica Ceca: doppietta di Pelamatti, in mezzo la rete di Valentin Carboni.