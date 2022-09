WWE | Ricomincia la NFL e crollano gli ascolti di Raw | sono i peggiori risultati dell’era Triple H

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 settembre 2022) Raw ha subito un colpo più forte del previsto dall’apertura della stagione NFL di ieri sera, con una media di 1,71 milioni di telespettatori, un rating di 0,44 nella fascia 18-49 e un rating di 0,31 nella fascia 18-34. La settimana scorsa glierano stati molto più alti, con 0.58 di demo rating e 2.054 milioni di spettatori in media. La partita Denver Broncos-Seattle Seahawks è stata trasmessa in simulcast su ABC, ESPN e con un Manningcast su ESPN2. Tra le varie emittenti, ha ottenuto 19,79 milioni di telespettatori, un numero di gran lunga superiore alla media prevista per il monday night di football in circostanze normali, con un rating di 5,59 nella demografica 18-49. Gli Emmy Awards sulla NBC hanno ottenuto 5,92 milioni di telespettatori e l’1,09 nel 18-49. Il rating demo è stato il più basso per lo show da quando l’episodio dell’11 luglio ha ...