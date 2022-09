WWE | Nakamura riceverà un’importante opportunità entro fine inizio anno?

(Di martedì 13 settembre 2022) Shinsukeha firmato con la WWE nel 2016 ed è stato protagonista di un’epica carriera a NXT. Ha debuttato nel main roster come una grande star, ricevendo inizialmente una grande chance e vincendo persino il Royal Rumble match del 2018. Tuttavia, non ha ancora vinto un titolo mondiale nel roster principale e il suo booking è stato per lo più discontinuo. Voci di corridoio Secondo un recente rumor, Shinsuke potrebbe ottenere una notevole promozione sotto la guida di Triple H, il che potrebbe avvenire verso ladel 2022 o all’del 2023. Non si sa quali siano i piani, ma HHH amae il suo lavoro a NXT e ciò che ha fatto in seguito.

Zona_Wrestling : WWE: Shinsuke Nakamura riceverà un’importante opportunità entro fine/inizio anno? - SpazioWrestling : WWE: Importanti novità su Nakamura, Triple H potrebbe puntare su di lui #Nakamura #WWE #TripleH - IlGrandeGian : @Dulafive solo le entrate dell'evolution, di triple h e di edge sono gasanti come questa mettiamoci anche shinsuke… -

World Wrestling

Il suo ultimo incontro in assoluto risale a un live event dellaa Tokyo il 29 giugno di quell'anno, dove fece coppia con Shinsuke. Oltre a essere un 14 volte campione del mondo , Triple ...Il suo ultimo incontro in assoluto, invece, risale a un live event dellaa Tokyo il 29 giugno di quell'anno, dove fece coppia con Shinsuke. Oltre a essere un 14 volte campione del mondo ,... La WWE è pronta a dare un grande push a Shinsuke Nakamura: ecco i dettagli Shinsuke Nakamura ha firmato con la WWE nel 2016 ed è stato protagonista di un'epica carriera a NXT. Ha debuttato nel main roster come una grande star, ricevendo inizialmente una grande chance e vince ...ROH World Champion Claudio Castagnoli, formerly WWE's Cesaro, recalls his brief pairing with Paul Heyman, and why WWE ended the partnership.