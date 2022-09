Wta 250 Chennai 2022: montepremi e prize money (Di martedì 13 settembre 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Chennai 2022 (cemento outdoor). Guida il seeding l’americana Alison Riske, seguita dalla russa Varvara Gracheva, dalla polacca Magda Linette e dalla tedesca Tatjana Maria, semifinalista allo scorso Wimbledon. Occhi puntati sull’argentina Nadia Podoroska e sulla diciassettenne ceca Linda Fruhvirtova. Al via anche la svedese Rebecca Peterson e la cinese Qiang Wang, due tenniste sempre molto pericolose sulle superfici molto rapide. Presente pure la canadese Eugenie Bouchard, entrata in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Gli altri inviti sono per le due giocatrici di casa Ankita Raina e Karman Thandi. Da segnalare l’assenza di tenniste azzurre sia a livello di tabellone principale sia di qualificazione. Il ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Iled ildel torneo Wta 250 di(cemento outdoor). Guida il seeding l’americana Alison Riske, seguita dalla russa Varvara Gracheva, dalla polacca Magda Linette e dalla tedesca Tatjana Maria, semifinalista allo scorso Wimbledon. Occhi puntati sull’argentina Nadia Podoroska e sulla diciassettenne ceca Linda Fruhvirtova. Al via anche la svedese Rebecca Peterson e la cinese Qiang Wang, due tenniste sempre molto pericolose sulle superfici molto rapide. Presente pure la canadese Eugenie Bouchard, entrata in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Gli altri inviti sono per le due giocatrici di casa Ankita Raina e Karman Thandi. Da segnalare l’assenza di tenniste azzurre sia a livello di tabellone principale sia di qualificazione. Il ...

