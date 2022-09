Wanna Marchi e Stefania Nobile, il ritorno in tv: ecco dove le vedremo (Di martedì 13 settembre 2022) Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile dal 21 settembre ritorneranno in tv , non più come venditrici di fortuna ma bensì come protagoniste della docuserie Netflix 'Wanna'. Quattro episodi realizzati ... Leggi su leggo (Di martedì 13 settembre 2022)e la figliadal 21 settembre ritorneranno in tv , non più come venditrici di fortuna ma bensì come protagoniste della docuserie Netflix ''. Quattro episodi realizzati ...

