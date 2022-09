Wanda Nara di nuovo incinta? La curiosità dei follower di Instagram fa impazzire il gossip (Di martedì 13 settembre 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi ripartono dalla Turchia. L’ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain è un nuovo giocatore del Galatasaray e la sua famiglia lo ha seguito ad Istanbul. Ma il trasloco nella capitale turca non potrebbe essere l’unica novità grossa in famiglia… La showgirl argentina, infatti, sul suo profilo Instagram rivela dettagli su una possibile dolce attesa. Wanda Nara incinta? Dopo aver animato il mondo del gossip per una stagione intera, con lo scandalo del Wandagate e il presunto tradimento da parte di Icardi con l’attrice Eugenia La China Suarez, il rapporto di coppia tra i due sembra essersi ristabilito. In estate dall’Argentina erano sempre più insistenti le voci di un possibile divorzio tra i due, ma adesso tra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 13 settembre 2022)e Mauro Icardi ripartono dalla Turchia. L’ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain è ungiocatore del Galatasaray e la sua famiglia lo ha seguito ad Istanbul. Ma il trasloco nella capitale turca non potrebbe essere l’unica novità grossa in famiglia… La showgirl argentina, infatti, sul suo profilorivela dettagli su una possibile dolce attesa.? Dopo aver animato il mondo delper una stagione intera, con lo scandalo delgate e il presunto tradimento da parte di Icardi con l’attrice Eugenia La China Suarez, il rapporto di coppia tra i due sembra essersi ristabilito. In estate dall’Argentina erano sempre più insistenti le voci di un possibile divorzio tra i due, ma adesso tra ...

