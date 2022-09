"Vuole assoggettare il mondo": Berlusconi lancia l'allarme, cosa può succedere (Di martedì 13 settembre 2022) Silvio Berlusconi non usa giri di parole: la Cina Vuole assoggettare il mondo. Il Cavaliere, nella sua intervista con Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha voluto mettere le cose in chiaro anche sul piano della politica internazionale: "Negli orizzonti della Cina c'è quello di assoggettare il mondo, ci deve preoccupare anche la Cina dal punto di vista militare". Poi parlando della guerra in Ucraina ha anche analizzato la crisi che in questo momento sta dividendo Stati Uniti e Russia come ai tempi della Guerra Fredda: "Siamo in una situazione diversa dal 2002 quando ero riuscito a mettere insieme Stati Uniti, Paesi NATO e Putin e avevamo firmato un trattato con cui si poneva fine al clima da guerra fredda, oggi siamo tornati a quel clima". Parole quelle del Cav che svelano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Silvionon usa giri di parole: la Cinail. Il Cavaliere, nella sua intervista con Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha voluto mettere le cose in chiaro anche sul piano della politica internazionale: "Negli orizzonti della Cina c'è quello diil, ci deve preoccupare anche la Cina dal punto di vista militare". Poi parlando della guerra in Ucraina ha anche analizzato la crisi che in questo momento sta dividendo Stati Uniti e Russia come ai tempi della Guerra Fredda: "Siamo in una situazione diversa dal 2002 quando ero riuscito a mettere insieme Stati Uniti, Paesi NATO e Putin e avevamo firmato un trattato con cui si poneva fine al clima da guerra fredda, oggi siamo tornati a quel clima". Parole quelle del Cav che svelano ...

