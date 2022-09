Vuoi fare tutto da solo? Dipende dal tuo segno (Di martedì 13 settembre 2022) Sei una persona che cerca sempre di risolvere tutto senza chiedere mai e poi mai a qualcuno? Sai che può Dipendere dal tuo segno! Come vi diciamo sempre prendersi un momento solamente per noi ci fa sempre bene, specialmente se abbiamo una vita di coppia e per questo leggere l’oroscopo ci fa entrare in un’altro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 settembre 2022) Sei una persona che cerca sempre di risolveresenza chiedere mai e poi mai a qualcuno? Sai che puòre dal tuo! Come vi diciamo sempre prendersi un momento solamente per noi ci fa sempre bene, specialmente se abbiamo una vita di coppia e per questo leggere l’oroscopo ci fa entrare in un’altro L'articolo proviene da Leggilo.org.

peppeprovenzano : Nella foga di attaccare il Pd, ma sopratutto me, @ilfoglio_it difende i ritardi di Cingolani sulle Comunità energet… - Carmen87501283 : @santre1977 @GianlucaBertin3 Credo che anche Orsini sia esperto in questioni geopolitiche... E per mesi ci ha spieg… - maod79 : @berlusconi Silvio ma cosa vuoi fare che se ti dice bene hai il 7% ?????? - GianScudieri : Gentile promemoria: col Viktoria Plzen devi fare 6 punti se vuoi metterti nelle condizioni di sperare di arrivare a… - maxime71167 : RT @AntalJonathan: @HoaraBorselli Mai letto un libro di grammatica? Poeta è maschile già in latino e ,appartenendo alla prima declinazione… -