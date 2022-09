Voto italiani all'estero, Vignali: "Farnesina mobilitata per garantire diritto a 5 mln elettori" (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 settembre 2022 "Quello del Voto degli italiani all'estero è un esercizio estremamente complesso che riguarda quasi 5 milioni di connazionali in tutto il mondo. Abbiamo una legge attuata per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 settembre 2022 "Quello deldegliall'è un esercizio estremamente complesso che riguarda quasi 5 milioni di connazionali in tutto il mondo. Abbiamo una legge attuata per ...

davidefaraone : “IERI CALENDA HA FATTO IL PAZZO, PATETICO IN STUDIO DA SOLO”. Letta sta perdendo la calma perché gli italiani non… - borghi_claudio : @Pauluz_88 Con voto decisivo? Semplice: ho salvato da tassazione e esproprio le case di qualche milione di italiani… - LaVeritaWeb : Scadono le agevolazioni ai mutui dei più giovani, le famiglie sono in crisi con le bollette, il mercato degli affit… - castevisa : RT @davidefaraone: “IERI CALENDA HA FATTO IL PAZZO, PATETICO IN STUDIO DA SOLO”. Letta sta perdendo la calma perché gli italiani non credo… - FatalError___ : RT @alessiolasta: Prima delle elezioni fuori i nomi dei partiti che hanno preso soldi dalla Russia. In modo che - se ci sono partiti italia… -