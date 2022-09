Volley Femminile | vittoria dell’Italia contro la Polonia | al PalaVesuvio termina 3-1

Leggi su sportface

(Di martedì 13 settembre 2022)nella seconda uscita DHL Test Match Tournament – Road to World Championship, in corso di svolgimento a Napoli, per le azzurre del, che in serata hanno battuto la3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 28-26). Alerano 1900 gli spettatori presenti tra cui il sindaco del comune di Napoli Gaetano Manfredi. Qui le Campionesse d’Europa sono scese in campo facendo proprio sia il primo che il secondo set. Nella terza frazione però, l’attenzione è scesa, e le polacche sono riuscite a portarsi a casa un set, anche se di poco, in una fase di gioco molto combattuta. Così come molto combattuto è stato anche l’ultimo set, vinto questa volta però dalle azzurre per 28-26. Adesso le nazionale osserveranno una giornata di riposo, per poi tornare in campo giovedì, quando le azzurre affronteranno la Serbia nel ...