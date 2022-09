Volley femminile, l’Italia batte la Polonia 3-1: Egonu marca 27 punti, i Mondiali si avvicinano (Di martedì 13 settembre 2022) l’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-1 (25-18; 25-21; 23-25; 28-26) nella penultima amichevole di avvicinamento ai Mondiali 2022 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte davanti ai 1900 spettatori del PalaVesuvio di Napoli nel quadrangolare sponsorizzato da DHL, dopo che ieri aveva perso contro la Turchia. Il CT Davide Mazzanti ha dato spazio ad Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu opposto, al centro Cristina Chirichella e Sara Bonifacio (che ha sostituito Anna Danesi), Miriam Sylla e Caterina Bosetti le schiacciatrici, Monica De Gennaro il libero. Le Campionesse d’Europa hanno dominato i primi due set, mentre nel terzo parziale si sono trovate sotto per 19-15 quando sono entrate Danesi e Alessia Gennari per un tentativo di rimonta fallito. Nel quarto parziale non ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022)ha sconfitto laper 3-1 (25-18; 25-21; 23-25; 28-26) nella penultima amichevole di avvicinamento ai2022 di. Le azzurre si sono imposte davanti ai 1900 spettatori del PalaVesuvio di Napoli nel quadrangolare sponsorizzato da DHL, dopo che ieri aveva perso contro la Turchia. Il CT Davide Mazzanti ha dato spazio ad Alessia Orro in cabina di regia, Paolaopposto, al centro Cristina Chirichella e Sara Bonifacio (che ha sostituito Anna Danesi), Miriam Sylla e Caterina Bosetti le schiacciatrici, Monica De Gennaro il libero. Le Campionesse d’Europa hanno dominato i primi due set, mentre nel terzo parziale si sono trovate sotto per 19-15 quando sono entrate Danesi e Alessia Gennari per un tentativo di rimonta fallito. Nel quarto parziale non ...

FrancoiseRossi : @RaiSport Ma la partita, in differita, di volley della nazionale femminile, prevista per le 21,30, ancora niente?… - RaiSport : #Volley femminile ?? Quadrangolare internazionale Gara 2: Italia-Polonia dalle 21.30 su #RaiSport e in streaming ??… - mellzastar1 : RT @VeroVolleyMonza: ?? TEST MATCH Prima uscita stagionale per la #VeroVolleyMonza femminile: domani all'Arena arriva C.S. Alba Volley - Al… - VeroVolleyMonza : ?? TEST MATCH Prima uscita stagionale per la #VeroVolleyMonza femminile: domani all'Arena arriva C.S. Alba Volley -… - thevolleynews : B2 femminile: Fabiola Gambacorta chiude il roster della Star Volley Bisceglie -