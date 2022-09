Volley, dove giocheranno gli azzurri della Nazionale italiana: Romanò passa a Piacenza, Michieletto-Lavia in coppa (Di martedì 13 settembre 2022) dove giocheranno gli italiani che hanno vinto i Mondiali 2022 di Volley maschile? Yuri Romanò ha ricevuto fiducia da Piacenza dopo aver fatto da riserva a Patry nell’ultima stagione a Milano (salvo alcuni incontri disputati). L’opposto brianzolo sarà titolare con la squadra emiliana, in diagonale con il francese Brizard e supportato in attacco dagli schiacciatori brasiliani Lucarelli e Leal: è una squadra da scudetto, in cui militeranno anche il libero Leonardo Scanferla (titolare) e lo schiacciatore Francesco Recine (riserva), altri due Campioni del Mondo. Simone Giannelli sarà il palleggiatore di Perugia per la seconda stagione consecutiva, tra i suoi compagni di squadra ci sarà anche il centrale Roberto Russo (sulla carta riserva di Solé e Flavio). I Block Devils puntano al titolo, da scucire alla ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022)gli italiani che hanno vinto i Mondiali 2022 dimaschile? Yuriha ricevuto fiducia dadopo aver fatto da riserva a Patry nell’ultima stagione a Milano (salvo alcuni incontri disputati). L’opposto brianzolo sarà titolare con la squadra emiliana, in diagonale con il francese Brizard e supportato in attacco dagli schiacciatori brasiliani Lucarelli e Leal: è una squadra da scudetto, in cui militeranno anche il libero Leonardo Scanferla (titolare) e lo schiacciatore Francesco Recine (riserva), altri due Campioni del Mondo. Simone Giannelli sarà il palleggiatore di Perugia per la seconda stagione consecutiva, tra i suoi compagni di squadra ci sarà anche il centrale Roberto Russo (sulla carta riserva di Solé e Flavio). I Block Devils puntano al titolo, da scucire alla ...

