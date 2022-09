Villaggio dei Ragazzi, gli auguri per l’anno scolastico del commissario De Luca (Di martedì 13 settembre 2022) Stamane, con il suono della prima campanella dell’anno scolastico 2022/23, le studentesse e gli studenti delle Scuole Superiori del Villaggio dei Ragazzi sono tornati sui banchi delle scuole. Una delle novità più significative è senz’altro la gratuità del Servizio Residenziale per gli studenti comunitari ed extra comunitari, tra i 14 e i 18 anni, delle diverse scuole dell’Ente (Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Tecnico Aeronautico), i quali avranno la possibilità, grazie alla Regione Campania, di risiedere 24 h al giorno e tutti i giorni dell’anno scolastico (sabato incluso) in un ambiente sano, confortevole ed accogliente. L’augurio del commissario straordinario Felicio De ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Stamane, con il suono della prima campanella del2022/23, le studentesse e gli studenti delle Scuole Superiori deldeisono tornati sui banchi delle scuole. Una delle novità più significative è senz’altro la gratuità del Servizio Residenziale per gli studenti comunitari ed extra comunitari, tra i 14 e i 18 anni, delle diverse scuole dell’Ente (Istituto Tecnico Industriale, Liceo Linguistico, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Tecnico Aeronautico), i quali avranno la possibilità, grazie alla Regione Campania, di risiedere 24 h al giorno e tutti i giorni del(sabato incluso) in un ambiente sano, confortevole ed accogliente. L’o delstraordinario Felicio De ...

