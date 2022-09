Viktoria Plzen-Inter stasera in tv: orario e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di martedì 13 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Viktoria Plzen-Inter, match valido per la seconda giornata del girone C di Champions League 2022/2023. Trasferta in Repubblica Ceca per gli uomini di Simone Inzaghi, già all’ultima chiamata per non perdere il treno delle prime; i nerazzurri inseguono una vittoria che ridarebbe anche morale in questo avvio di stagione complicato soprattutto sotto l’aspetto del gioco. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 18:45 di martedì 13 settembre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Infinity +. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per la seconda giornata del girone C di. Trasferta in Repubblica Ceca per gli uomini di Simone Inzaghi, già all’ultima chiamata per non perdere il treno delle prime; i nerazzurri inseguono una vittoria che ridarebbe anche morale in questo avvio di stagione complicato soprattutto sotto l’aspetto del gioco. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 18:45 di martedì 13 settembre, con la partita che sarà visibile intv su Sky Sport Uno, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Infinity +. SportFace.

