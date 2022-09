Viktoria Plzen-Inter 0-2, il film della vittoria nerazzurra | VIDEO (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all'esordio in Champions League, l'Inter trova i tre punti contro il Viktoria Plzen. Prima Edin Dzeko, poi Denzel Dumfries: ecco il film della partita Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all'esordio in Champions League, l'trova i tre punti contro il. Prima Edin Dzeko, poi Denzel Dumfries: ecco ilpartita

sportface2016 : #UCL | #ViktoriaPlzen-#Inter, #Kalvach: 'Dovrebbe essere un po' più semplice rispetto al Barcellona' #PlzenInter - OptaPaolo : 7 - Edin Dzeko ha realizzato sette gol contro il Viktoria Plzen con le maglie di Roma e Inter; da quando è in Itali… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Var-gogna ?? Inzaghi a Plzen, Viktoria o guai ?? Juric al Fila! #Var #Inzaghi… - mar_aie : Se Dzeko giocasse sempre contro il Viktoria Plzen, farebbe incetta di Scarpa d'Oro. - lorenzo2392 : @marifcinter Ma che vi aspettavate che andasse in difficoltà contro i giocatori del Viktoria Plzen? Non è che un c… -