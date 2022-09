Viktoria Plzen Inter 0-1 LIVE: fine primo tempo (Di martedì 13 settembre 2022) Alla Doosan Arena, Viktoria Plzen e Inter si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Doosan Arena, la sfida tra Viktoria Plzen e Inter valida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Viktoria Plzen Inter 0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 7? Gestione Inter – La squadra di Inzaghi gira palla per sfondare il muro della formazione ceca. 14? Punizione Inter – Batte Brozovic che sbatte sulla barriera. Calcio di punizione fischiato in seguito al fallo su Dumfries. 16? Occasione Inter – Corner nerazzurro: cross sul secondo palo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Alla Doosan Arena,si sfidano per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Doosan Arena, la sfida travalida per la seconda giornata della Champions League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 7? Gestione– La squadra di Inzaghi gira palla per sfondare il muro della formazione ceca. 14? Punizione– Batte Brozovic che sbatte sulla barriera. Calcio di punizione fischiato in seguito al fallo su Dumfries. 16? Occasione– Corner nerazzurro: cross sul secondo palo ...

