Victoria De Angelis: lo ha fatto di nuovo, eccola! (Di martedì 13 settembre 2022) Victoria De Angelis lo ha fatto di nuovo, eccola: la bassista dei Maneskin continua ad incantare alzando la temperatura, incredibile. Victoria De Angelis è ormai incontenibile. La bassista dei Maneskin, così come il resto del gruppo, è diventata da tempo una vera e propria stella; i fan ad ogni evento impazziscono per lei, sommergendola d’amore. La bassista lo ha fatto di nuovo, eccola: è divina (foto: Instagram Maneskin).Questa volta, Vic si è recata con tutto il gruppo ad un concerto in Brasile, a San Paolo, dove non è di certo passata inosservata; la bassista lo ha fatto di nuovo, eccola. Victoria De Angelis lo ha fatto di nuovo, ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 settembre 2022)Delo hadi, eccola: la bassista dei Maneskin continua ad incantare alzando la temperatura, incredibile.Deè ormai incontenibile. La bassista dei Maneskin, così come il resto del gruppo, è diventata da tempo una vera e propria stella; i fan ad ogni evento impazziscono per lei, sommergendola d’amore. La bassista lo hadi, eccola: è divina (foto: Instagram Maneskin).Questa volta, Vic si è recata con tutto il gruppo ad un concerto in Brasile, a San Paolo, dove non è di certo passata inosservata; la bassista lo hadi, eccola.Delo hadi, ...

Victori31631277 : RT @acciomvneskin: su wikihow non esiste una cosa tipo “come diventare victoria de angelis” vero - acciomvneskin : su wikihow non esiste una cosa tipo “come diventare victoria de angelis” vero - maneskueen_ : RT @vicsbasss: DOVETE FAR FARE UN BEAUTY SECRETS A VICTORIA DE ANGELIS CHE QUA LO SI STA ASPETTANDO DA UNA VITA - ilaeskin : RT @vicsbasss: DOVETE FAR FARE UN BEAUTY SECRETS A VICTORIA DE ANGELIS CHE QUA LO SI STA ASPETTANDO DA UNA VITA - loudkidreb : RT @vicsbasss: DOVETE FAR FARE UN BEAUTY SECRETS A VICTORIA DE ANGELIS CHE QUA LO SI STA ASPETTANDO DA UNA VITA -