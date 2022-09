Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 settembre 2022)DEL 13 SETTEMBREORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDì 13 SETTEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA RICORDIAMO CHE è ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6 PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS SULLA PROSEGUONO ANCORA I DISAGI CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO CANTIERI CHE SARANNO RIMOSSI ANTICIPATAMENTE IL 23 SETTEMBRE SEMPRE CANTIERI CON LUNGHE CODE TRA CASTELNO E SPINACETO PER I PENDOLARI CHE PROCEDONO SULLA PONTINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE ...