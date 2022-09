Via libera del Senato al Decreto Aiuti bis: c’è anche l’ok all’emendamento sul Superbonus (Di martedì 13 settembre 2022) Roma – Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti il Senato ha approvato il Decreto legge Aiuti bis, che contiene tra l’altro le norme per superare le questioni legate all’applicazione del Superbonus. Il testo passa ora all’esame della Camera. Il Senato aveva votato a favore dell’emendamento 33 bis al dl, sul Superbonus 110%, su cui i gruppi hanno trovato l’intesa nelle Commissioni, dopo lo stallo degli scorsi giorni. L’emendamento unitario, così come è stato riformulato ha visto convergere tutte le forze dell’attuale maggioranza e di Fdi. A favore 211 Senatori, un astenuto. Questa mattina le commissioni congiunte Bilancio e Finanze di palazzo Madama avevano approvato all’unanimità il Decreto Aiuti bis. Il via libera è ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 13 settembre 2022) Roma – Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti ilha approvato illeggebis, che contiene tra l’altro le norme per superare le questioni legate all’applicazione del. Il testo passa ora all’esame della Camera. Ilaveva votato a favore dell’emendamento 33 bis al dl, sul110%, su cui i gruppi hanno trovato l’intesa nelle Commissioni, dopo lo stallo degli scorsi giorni. L’emendamento unitario, così come è stato riformulato ha visto convergere tutte le forze dell’attuale maggioranza e di Fdi. A favore 211ri, un astenuto. Questa mattina le commissioni congiunte Bilancio e Finanze di palazzo Madama avevano approvato all’unanimità ilbis. Il viaè ...

