Vettel contro Mattarella per le Frecce tricolori a Monza | “Inquinano Lui ha quasi 100 anni | fa cose egocentriche” Le reazioni | “Si scusi”

"Ho sentito che il presidente dell'Italia insisteva per avere il sorvolo. Voglio dire, ha circa 100 anni, quindi forse è difficile per lui lasciare stare l'ego". Con queste parole Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo in Formula 1 e attualmente pilota dell'Aston Martin, ha duramente criticato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'oggetto della polemica è il volo delle Frecce tricolori sopra il circuito di Monza, nel centenario della costruzione dell'autodromo. Secondo il pilota, il capo dello Stato avrebbe insistito (la ricostruzione non ha trovato alcuna conferma) per l'esibizione della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare prima della gara, mentre la Formula 1 aveva garantito ai piloti che non ci sarebbero più state esibizioni di questo tipo, che ...

