Very Mobile all'attacco con la sua ultima offerta folle: 200 Giga a soli €6,99 al mese, ma ad una condizione (Di martedì 13 settembre 2022) Se foste alla ricerca di una tariffa Mobile conveniente dovreste fare attenzione a quella proposta da Very Mobile. La compagnia telefonica virtuale, i cui testimonial sono Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic, ha dato vita ad una nuova promo dopo quella di inizio settembre attraverso cui regalava dei buoni Amazon da 10 euro in cambio della portabilità da un altro operatore virtuale. Very Mobile, 13/9/2022 – Computermagazine.itFortunatamente non è l'unica offerta speciale di questo mese, visto che Very Mobile, come potete leggere nel titolo, ha dato vita ad una campagna sms inerente una tariffa che prevede un costo di 6.99 euro al mese in cambio di ben 200 Gigabyte di traffico Mobile, ...

