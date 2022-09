Verona, incendio nell'azienda Bergen di Castel d'Azzano: feriti due operai (Di martedì 13 settembre 2022) Due operai sono rimasti feriti in un incendio divampato nei locali della Bergen, azienda di Castel d'Azzano (Verona). Il rogo si è sviluppato all’interno del nuovo capannone destinato allo stoccaggio di spray per aerosol e ha causato la lieve intossicazione dei due lavoratori, rispettivamente di 42 e 50 anni, che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto le fiamme preservando la linea produttiva della ditta. L'intero quadrilatero attorno allo stabilimento è stato quindi evacuato mentre polizia locale e carabinieri hanno provveduto a bloccare il traffico lungo la vicina provinciale per Vigasio. Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 settembre 2022) Duesono rimastiin undivampato nei locali delladid'). Il rogo si è sviluppato all’interno del nuovo capannone destinato allo stoccaggio di spray per aerosol e ha causato la lieve intossicazione dei due lavoratori, rispettivamente di 42 e 50 anni, che sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto le fiamme preservando la linea produttiva della ditta. L'intero quadrilatero attorno allo stabilimento è stato quindi evacuato mentre polizia locale e carabinieri hanno provveduto a bloccare il traffico lungo la vicina provinciale per Vigasio.

SkyTG24 : Verona, incendio nell'azienda Bergen di Castel d'Azzano: feriti due operai - primogiornale : Paura a Castel d’Azzano dove da quasi un’ora i vigili del fuoco di Verona sono impegnati in un incendio divampato a… - larenait : ??Circolazione bloccata in via Roma a Castel d'Azzano per l'incendio in una ditta di aerosol -