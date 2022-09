Vela, Europei 470 2022: Gradoni e Dubbini decimi dopo tre regate. Ferrari e Caruso dodicesimi (Di martedì 13 settembre 2022) È terminata da poco in Turchia la prima giornata dei Campionati Europei Open 2022 del 470 misto, nuova classe olimpica che farà il suo debutto a cinque cerchi in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi si sono svolte le prime tre regate: andiamo a scoprire come sono andate. La coppia italiana meglio piazzata dopo la prima giornata è quella composta da Marco Gradoni (atleta eletto velista dell’anno nel 2019 a soli 15 anni) e Alessandra Dubbini. I due azzurri hanno conquistato un terzo, un quarto e un quinto posto nelle tre prove di oggi e hanno dunque concluso il primo giorno in decima posizione con 7 punti netti. Poco più indietro Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, dodicesimi con 11 punti (7-7-4 lo score ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) È terminata da poco in Turchia la prima giornata dei CampionatiOpendel 470 misto, nuova classe olimpica che farà il suo debutto a cinque cerchi in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi si sono svolte le prime tre: andiamo a scoprire come sono andate. La coppia italiana meglio piazzatala prima giornata è quella composta da Marco(atleta eletto velista dell’anno nel 2019 a soli 15 anni) e Alessandra. I due azzurri hanno conquistato un terzo, un quarto e un quinto posto nelle tre prove di oggi e hanno dunque concluso il primo giorno in decima posizione con 7 punti netti. Poco più indietro Giacomoe Biancacon 11 punti (7-7-4 lo score ...

NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Iniziati gli Europei Classe A al Circolo Vela Arco... - vela_a_vela : RT @giomalago: Stratosferici! Ruggero #Tita e Caterina #Banti senza limiti: oro Mondiale #Nacra17 in Canada con un giorno d'anticipo. Camp… - ShareMySea_IT : Iniziati gli Europei Classe A al Circolo Vela Arco con un centinaio di catamarani in rappresentanza di 16 nazioni… - VelaVeneta : Iniziati gli Europei Classe A al Circolo Vela Arco con un centinaio di catamarani in rappresentanza di 16 nazioni - NauticaReport : Circolo Vela Arco: iniziati gli Europei Classe A con un centinaio di catamarani -