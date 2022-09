Vela | Europei 470 2022 | Ferrari-Caruso e Gradoni-Dubbini a caccia di una medaglia nella nuova classe mista olimpica

Leggi su oasport

(Di martedì 13 settembre 2022) Cominciano quest’oggi in Turchia i CampionatiOpendel 470 misto,che farà il suo debutto a cinque cerchi in occasione dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Grande curiosità per vedere in azione i migliori equipaggi del Vecchio Continente (e non solo,categoria open) nell’ambito di una competizione valevole anche come prova generale in vista dei Mondiali di fine ottobre in Israele. L’Italia si presenta al via della rassegna continentale con cinque barche (per un totale di 10 atleti) dopo aver raccolto dei risultati incoraggianti ad inizio stagione nelle regate internazionali primaverili più prestigiose, di conseguenza l’obiettivo sarà quello di provare a salire sul podio europeo a Çe?me, località che si affaccia sul Mar Egeo. Le coppie ...