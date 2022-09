Vaticano, Papa Francesco è arrivato in Kazakistan (Di martedì 13 settembre 2022) Telegramma di saluto inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della partenza: serenità e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Telegramma di saluto inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento della partenza: serenità e ...

vaticannews_it : Il #Papa a @Confindustria: “Il sistema fiscale non sia corrotto'. Il no allo 'sfruttamento dei #migranti e di negli… - sole24ore : ?? Un’economia che assume connotati umani se i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda. È il… - MediasetTgcom24 : Vaticano, Papa Francesco partito verso il Kazakistan #kazakistan #santopadre #vaticano… - albertocaldana : RT @AgenziaFides: VATICANO - Papa Francesco: “Sono sempre pronto a andare in Cina” - AndreinaG1945 : RT @AStramezzi: Ohibò! Quest’anno, l’Assemblea di Confindustria si sta tenendo in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco Non vi sorgon… -