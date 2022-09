Valverde | retroscena | il Liverpool ha offerto 100mln

Luxgraph : As: 'Valverde, il retroscena: offerta da 100 milioni del Liverpool' - ilpodsport : #Calciomercato 'Real Madrid, retroscena Valverde: il Liverpool ha offerto 100 milioni' #ilpodsport - sportli26181512 : '#RealMadrid, retroscena #Valverde: il #Liverpool ha offerto 100 milioni': Secondo As, i Reds avrebbero effettuato… -

Corriere dello Sport

Secondo As , uno dei top team che avrebbe mostrato maggiore interesse per il 24enne sarebbe il Liverpool di Jurgen Klopp , contro cuiha fornito l'assist per il gol decisivo di Vinicius ......si mettono all'opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e idi questo ... una passeggiata sul Monte Castelon con visita guidata al Santuario di Santa Mariae all'... "Real Madrid, retroscena Valverde: il Liverpool ha offerto 100 milioni" Secondo il giornale spagnolo i Reds (che hanno chiuso con Arthur dalla Juve) avrebbero provato a prendere l’uruguaiano del Real Madrid negli ultimi giorni di mercato ...